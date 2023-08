Electrolux Treviso | lavoratori dimezzano i turni per il troppo caldo Alla richiesta di stop l’azienda risponde offrendo pezzi di anguria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Hanno anticipato la fine del primo turno o non si sono presentati all’inizio di quello successivo per le temperature altissime in alcuni reparti produttivi. E’ l’iniziativa presa da qualche centinaio di operai dello stabilimentodi Susegana, in provincia di. È stato reso noto dalle Rappresentazioni sindacali unitarie, che hanno spiegato come di frontedi sospensione dell’attività lavorativa nelle ore più calde della giornata del 23 agosto, la direzione aziendale abbia dato un parere negativo. Come riferisce La Stampa, esiste una una facoltà che consente ai responsabili della sicurezza di decretare l’esistenza di condizioni di lavoro giudicate impraticabili e, su base volontaria, questa permette aidi ridurre i propridi lavoro. Come ...