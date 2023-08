“El Diablo” torna in giallorossa | ecco Marotta a Benevento FOTO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlessandroa vestire la maglia del. Una trattativa lampo ha riportato “El” in giallorosso. Galeotta l’amichevole di domenica scorsa contro il Giugliano, quando nei pensieri di Carli e Andreoletti è balenata l’idea di rinforzare l’attacco della Strega con uno degli eroi della prima storica promozione in serie B.non ci ha pensato su due volte nell’accettare l’offerta, nonostante l’approdo al Giugliano avvenuto solo un mese fa. Il 37enne attaccante, reduce dalla retrocessione con la Viterbese ma autore di 12 centri nell’ultimo campionato di serie C, è arrivato questo pomeriggio allo stadio “Ciro Vigorito” per espletare le pratiche di rito ere a essere a tutti gli effetti un nuovo calciatore del ...