Edoardo Bennato in concerto gratis al castello di Santa Severa | tutte le info

, lunedì 4 settembre, ore 21.00 in Piazza Duomo, Prato Torna il cantastorie che da quarant'anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi; sbeffeggiando i ......The Rhythm of the Night Paolo Vallesi - Non mi tradire Irene Grandi - Tvb Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana - L'hai voluto te Luca Barbarossa - Cellai solo te Spagna - Lady Madonna-...Sergio Cammariere e la Medit Orchestra del Maestro Angelo Valori, i New Trolls, la Bandabardò,e Orietta Berti i protagonisti di cinque concerti, per cinque serate, con la giornata ...

Fiera di Argenta nel segno della musica, fra i big Edoardo Bennato | estense.com Ferrara Estense.com

Edoardo Bennato torna live con un concerto ad alto contenuto Rock&Blues proponendo i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album ‘Non c’è’. Due ore di musica, ...Il cantautore napoletano ospite della fiera l’8 settembre. Sarà l’attrazione principale di quattro giorni di eventi non solo musicali ...