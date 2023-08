Edilizia scolastica | sopralluogo dell’assessore Ciraci ai lavori del plesso “Livio Tempesta”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Con l’obiettivo di incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche di competenza, l’amministrazione Melucci ha da sempre avuto particolare attenzione nei confronti deidi adeguamento e manutenzione di questi immobili. Attenzione che si conferma con l’intervento in corso nel” in via Lago di Como, dove ha compiuto unl’assessore aiPubblici Cosimo. Dopo la completa sostituzione degli infissi di tutte le aule didattiche, sono stati avviati altridi manutenzione e riqualificazione che miglioreranno fruizione e funzionalità del, a vantaggio di alunni e docenti. In particolare, si sta procedendo alla sostituzione delle porte ...

...la messa in sicurezza degli alloggi comunali e per la ricostruzione di una nuova mensa. ... verde e sociale: riqualificazioneresidenziale pubblica' per un importo di 3.859.700,00 (...Ieri mattina il sindaco Davide Vasta, l'assessore all', Valerio Cucè, e l'assessore alla Pubblica Istruzione, Elisa Torrisi, insieme al funzionario Giuseppe Messina e all'ingegnere ...Ieri mattina il sindaco Davide Vasta, l'assessore all', Valerio Cucè, e l'assessore alla Pubblica Istruzione, Elisa Torrisi, insieme al funzionario Giuseppe Messina e all'ingegnere ...

Edilizia scolastica, approvati i lavori di adeguamento sismico alla media "Dante Arfelli" CesenaToday

Tra i 29 milioni di euro di interventi programmati dal servizio Edilizia scolastica della Provincia di Novara nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza «è già in corso – ha spiegato il c ...“Abbiamo preso nota di tutti gli interventi necessari, da quelli più piccoli a quelli più complessi", dichiara l’assessore Valerio Cucè ...