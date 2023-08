Edge | “La WWE non ha rifiutato le mie richieste | voglio solo tempo per riflettere”

Ha vinto 12 volte la cintura di campione del mondo e una volta il titolo Tag Team conLa sua popolarità ha raggiunto il picco grazie alla sua esperienza nella federazione di Wrestling, dove ...Ha vinto 12 volte la cintura di campione del mondo e una volta il titolo Tag Team conLa sua popolarità ha raggiunto il picco grazie alla sua esperienza nella federazione di Wrestling, dove ...

Edge, il ritiro e il contratto con la WWE: ecco la sua precisazione ufficiale - VIDEO World Wrestling

Edge took to X, formerly known as Twitter, on Thursday to deny rumors of a disconnect between him and WWE in contract negotiations. In a video, Edge ...Edge says he needs to figure out his next step. Edge has taken to social media to comment on the reports about his future, stating that there’s no bad blood between himself and WWE. He went on to say ...