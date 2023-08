Ed Sheeran annuncia il disco Autumn Variations

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 24 agosto 2023) Da oggi in preorder, il nuovo album di Ed, ecco la data di uscita, la tracklist e la copertina Edun nuovo album a quattro mesi dal precendente:uscirà il 29 settembre 2023 su etichetta Gingerbread Man Records e da oggi è in pre-order. “Lo scorso autunno, ho scoperto che io e i miei amici stavamo attraversando moltissimi cambiamenti di vita. Dopo il caldo dell’estate, tutto si è calmato, si è sistemato, è caduto a pezzi, è venuto al pettine o è imploso,” racconta Edtracklisting 1. Magical 2. England 3. Amazing 4. Plastic Bag 5. Blue 6. American Town 7. That’s On Me 8. Page 9. Midnight 10. Spring 11. Punchline 12. When Will I Be ...