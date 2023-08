Ecco perché noi qui possiamo venire | Montaruli scatenata | travolge la Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Cento residenti, 50 migranti. Il caso di Chiaves, nelle Valli di Lanzo ha agitato e non poco la politica in questi ultimi giorni. La Prefettura li ha collocati in un condominio vuoto da anni e messo a disposizione dal proprietario a una cooperativa torinese. E così su questo caso è intervenuto il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati Augusta: "Mentre il Pd deve mettere insieme la tesi di Ellyche vuole ingressi per tutti, con un'accoglienza senza restrizioni e la farsa dei sindaci targati Pd, il Governo Meloni blocca le Ong fuori dalle regole, ferma scafisti, aumenta i rimpatri, porta a termine il blocco alle partenze come dimostrano, per esempio, i primi 42mila ritorni a terra di immigrati, frutto dei nuovi rapporti con la Tunisia. Per questo, noi cipermettere di andare in quei comuni ...