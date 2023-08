Ecco chi mi odia | Briatore-choc in tv | gela lo studio E sull' Albania

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Flavioè intervenuto in collegamento a Zona Bianca, su Rete 4. Tra i vari argomenti affrontati con Giuseppe Brindisi, anche quello relativo alle critiche ricevute dal Twiga a Ferragosto. L'articolo apparso sul Corriere della Sera a firma di Fabrizio Roncone ha fatto un po' risentire: “Tendenzialmente se hai successo vieni criticato. Questo è un Paese che non ama il successo, preferisce l'insuccesso”. “Sono tutti pronti a criticare qualunque cosa - ha aggiunto - invece di dare una mano, di fare squadra anche mediaticamente. Mai che parlano dei 150 dipendenti che in quattro mesi costano grossomodo 2 milioni di salari. Quello non serve e non c'entra, importa trovare il bagno che non va bene. C'è sempre da criticare chi ha successo e crea posti di lavoro, nonostante questo sia l'unico modo per cancellare la povertà”. ...