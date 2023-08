È stato un incidente Come la propaganda russa sta raccontando sui social la morte di Prigozhin

(Di giovedì 24 agosto 2023) Soprattutto su Telegram un'azione coordinata per escludere l'atto premeditato e la vendetta di Putin. Readovka e Wargonzo, profili "arruolati" da inizio invasione, rilasciano in simultanea un lungo messaggio. Anche canali un tempo vicini alla Wagner si allineano

Intanto il telefono cellulare di Prigozhin ètrovato vicino a una delle vittime dell'aereo. Leggi Anche Si schianta jet con a bordo Evgenij Prigozhin: 'È morto'. La Wagner attacca: '...Il Mosca Times ha riferito che il telefono di Prigozhin ètrovato sul luogo dell', sebbene il suo corpo non siaancora identificato. Intanto "ragionevoli dubbi" sono stati ...Il caso dell'aereo del fondatore della Wagner PMC Yevgeny Prigozhin èassegnato all'investigatore del dipartimento principale per l'indagine di casi particolarmente importanti del ...

La tv di Stato russa mostra le immagini dell’incidente. Poi annuncia: «Prigozhin è morto» Corriere TV

Genova – Incidente poco dopo le 11 in A12, nel tratto compreso tra Nervi e Genova Est: secondo le prime informazioni sarebbe rimasta coinvolta una moto, il cui conducente è stato trasportato in codice ...Cosa sappiamo finora sull’incidente aereo verificatosi ieri in Russia, dove un Embraer E35 Legacy 600 con a bordo il leader del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin e altre 9 persone è precipitato ucciden ...