È QUASI MAGIA JOHNNY! Pellielo ragazzo per sempre | a 53 anni è in finale ai Mondiali e conquista il pass per Parigi 2024!

(Di giovedì 24 agosto 2023) “Ci riesce per davvero chissà poi come fa“, cantava Cristina D’Avena. Chissà se la celeberrima cantante specializzata in brani per bambini stava pensando proprio a Giov“Johnny”, l’eternodel tiro a volo che oggi hato la carta olimpica per2024 e lanel trap ai Campionati2023 dopo una seconda parte di qualificazioni a dir poco eccezionale. Johnny, che aveva chiuso le prime tre serie con due errori, è salito letteralmente in cattedra nelle ultime due sessioni, facendo bottino pieno (25/25) e strappando un posto agli shoot-off in quota 123/125 in una gara davvero ostica con tanti, tantissimi rivali in lizza. Giunto agli spareggi è emersa tutta la sua freddezza e la sua precisione, testimoniata da 16 piattelli rotti ...

