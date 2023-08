È l’India l’alternativa alla Cina per la leadership del Sud Globale

Leggi su formiche

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tra luglio e settembre si sono tenuti o si terranno i summit delle due organizzazioni internazionali che intendono modificare gli attuali assetti dell’ordine geopolitico, economico e finanziario mondiale, caratterizzato dall’egemonia dell’Occidente e in particolare degli Usa e del dollaro, dominanti dfine del secondo conflitto mondiale: il Brics (dal 22 al 24 agosto, in Sudafrica) e lo Sco (il 4 luglio, svoltosi in forma virtuale in India, quest’ultimo relativo all’Eurasia). Importante sarà poi la riunione del G20 che si terrà in India il 9 e 10 settembre e a cui parteciperanno anche i membri del G7, che lo istituì nel 2001, sebbene la sua prima riunione ebbe luogo nel 2008, dopo lo scoppio della crisi finanziaria. La ragione della sua creazione fu la consapevolezza che, con la crescita dei Paesi terzi e con la sua diminuita quota di Pil mondiale, il G7 – allora ...