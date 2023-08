E’ Giuseppe Brindisi l’amante misterioso di Cristina Seymandi? In Tv la registrazione segreta

(Di giovedì 24 agosto 2023) E’ diventato virale qualche settimana fa il video in cui il noto Massimo Segre commercialista, finanziere e banchiere vicino a Carlo De Benedetti eSeyardi si sono detti addio. Stavano insieme dal 2020 e il matrimonio lo avevano rimandato già due volte per via del Covid. Purtroppo, proprio nel momento in cui avevano scelto L'articolo proviene da KontroKultura.

Matteo Renzi ha avuto una battuta per tutti nel corso della sua ospitata a Zona Bianca, dove è stato intervistato da. L'ex premier si è preso gioco di Elly Schlein : 'Con la musica è bravissima. Il presente è quello, visto che in Parlamento ci va poco. Lei è molto più brava di me con la chitarra, ...Esplode il caso politico contro il libro del generale Vannacci a 'Zona bianca', andato in onda il 23 Agosto in prima serata su Rete 4. Condotto da, il programma si conferma sempre sul pezzo con l'attualità, come appunto dimostrato con il caso politico del generale Vannacci, il quale è stato intervistato in prima persona ...... annuncio dopo annuncio, e in pochi giorni ildi Danucci ha cambiato volto. Erano notizie ... Intanto,Nicolao, esterno difensivo classe 1994, è arrivato in biancazzurro dal Gubbio. In ...

E' Giuseppe Brindisi l'uomo di Cristina Seymandi In Tv la ... CronacaQui

Il presidente dell'Autorità di sistema portuale ha incontrato i rappresentanti dell'azienda: "Il progetto non interferisce con i traffici portuali, l'autorizzazione ministeriale li copre totalmente".Esplode il caso politico contro il libro del generale Vannacci a “Zona bianca”, andato in onda il 23 Agosto in prima serata su Rete 4.