È facile giudicare Gabri Veiga con gli occhi del mondo di Kroos

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 agosto 2023) «Embarassing» ha commentato Tonisui social a proposito della scelta (pressoché definitiva) didi andare a giocare in Arabia Saudita e quindi di lasciare l’Europa che fosse il Celta o il Napoli. Toniè un grandissimo calciatore, ha 33 anni, e nella sua carriera fatta eccezione per una stagione col Leverkusn ha giocato in due soli club: Bayern e Real Madrid. A 21 anni, nel 2011, si trasferì al Bayern. Allora la prospettiva era diversa. Allora il grande calcio era indiscutibilmente l’Europa e, dettaglio non trascurabile, nei grandi club si intascavano gli stipendi più alti. Tra carriera professionale e busta paga c’era una corrispondenza. Si procedeva nella stessa direzione. Questo era ed è ildi Toni. Nel 2023, appena dodici anni dopo, lo scenario è ...