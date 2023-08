Due puteolani muoiono in Albania. La loro moto si schianta contro la Mercedes guidata da un ragazzo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 24 agosto 2023) Due turisti italiani, Domenico Gritto, 24 anni, e Vincenzo Tizzano, 32 anni, originari di Pozzuoli, hanno perso la vita oggi in un incidente stradale in. Lo ha riferito la polizia locale in un comunicato. I due italiani intorno alle 3 del mattino stavano rientrando a Saranda, città balneare nel sud del paese, a bordo di unacicletta, quando un’autovettura, unaBenz,da un adolescente albanese, al di sotto dell’età prevista per ottenere la patente di guida, avrebbe improvvisamente tagliatola strada, riferisce ancora la polizia albanese. L’impatto risulta essere stato fatale per i due italiani, mentre in ospedale è finito il guidatore dell’auto ed un coetaneo, che si trovava a bordo con lui. Il Consolato generale d’Italia a Valona in raccordo con la Farnesina segue il ...