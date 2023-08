Abbiamo stilato un regolamento che stimo sia "adi ricorso". Tecnicamente, quindi, oggi ...registro elettronico con puntualità (cosa quasi indispensabile per gli studenti le studentesse con......specifiche per i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia e per quelli con. ... possono chiedere di essere assistiti nell'espletamento dellada personale individuato dal ......anche le disposizioni per lo svolgimento delle prove da parte di candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (). Esame avvocato 2023: domande fino all'11 novembre, torna lascritta ...

Dsa, la prova del nove del piano dell'Europa per dominare sulle big tech WIRED Italia

Digital Services Act (DSA): cosa cambia con l'entrata in vigore della normativa Quali piattaforme sono coinvolte Scopri di più ...Tradotto: senza formule tipo «visto che ti piace X perché non provi Y». Fronte pubblicitario, il DSA impedirà di avere quale target i minori e vieterà pure gli annunci basati su dati sensibili quali l ...