Dramma a Paduli | il saluto del papà | “Ciao Mattia | con te un pezzo del mio cuore”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“, sei andato via così all’improvviso alla tua giovane età, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di, mamma, Piergiorgio e tutti i tuoi familiari. Che il signore ti accolga in paradiso, e sono sicuro che tu saprai sicuramente animare anche quello con te certo non si annoieranno”. Poche parole, semplici, piene di amore. Le ha scritte sui social il padre di, il 27enne ditrovato senza vita, nella tarda serata di ieri, nella sua abitazione (qui la notizia). Una famiglia spezzata dal dolore: “Un forte abbraccio figlio mio, ti ho amato con tutto ile tu te ne sei portato una parte con te” conclude. I funerali si terranno domattina aalle 11,30.: ...