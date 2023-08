Doveri | 'Felice di poter arbitrare la Roma | che soddisfazione Basta pregiudizi'

'Sonodi poter arbitrare la Roma, una soddisfazione personale e per tutto il movimento'. Ai microfoni di Sky Sport, l'arbitro Danieledella sezione di Roma1 ha espresso tutta la sua ......di famiglia "tradizionale" sia da rivedere e da integrare con altri tipi di famigliache ... Perché una società veramente moderna è fatta di individui che hanno uguaglianza di diritti e, ...Manuel confida a Carolina di essere moltodi sposare Jimena e che intende occuparsi della ... ma suo nipote risponde che non verrà meno ai propri. Martina suggerisce a Leonor di andare a ...

Doveri: "Felice di arbitrare la Roma. Grande soddisdazione" Siamo la Roma

L’arbitro, che dirigerà la sfida tra Verona e Roma, commenta con gioia la rimozione del vincolo territoriale: le sue parole “Sono felice di poter arbitrare la Roma, una soddisfazione personale e per t ...Quali sono i segreti per un matrimonio felice Scopriamone 10 che nessuno ti dice. Quando si decide di sposarsi non c’è una ricetta per l’unione a prova di separazione, tuttavia esistono dei piccoli s ...