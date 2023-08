Dopo Marsiglia all’Inter si vedrà un Alexis Sanchez diverso?

(Di giovedì 24 agosto 2023)è pronto a tornare. Un fatto curioso se si pensa a come ci si era lasciati solo un anno fa. Sorge spontanea dunque una domanda: cosa è cambiato nella testa del cileno? RITORNOUN ANNO – Con l’ormai imminente addio, o forse arrivederci, di Joaquin Corre, si spalancano le porte per il ritornodi. Un affare caldeggiato da tutti, società e giocatore. Una situazione onestamente inattesal’addio di appena un anno fa. Quando il cileno è stato addirittura pagato per andarsenemesi di polemiche e incomprensioni. Ed è proprio questo il punto: un annoavrà cambiato punto di vista? STAGIONE DA TITOLARE – Nella sua ultima stagione in nerazzurro ...

Un annuncio arrivatouna lunga settimana di trattative con il suo agente Felicevich e con uno ... LE CIFRE DEL RITORNO - AlSanchez firmò per un contratto da 1 anno più 1 opzionale da ...L'Inter in attacco cambia pelle rispetto allo scorso anno:gli addi di Dzeko e Lukaku è imminente anche quello con Correa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'argentino è pronto a ...L'offerta dell'OM per il Tucu L' Olympiqueaver mosso i primi passi con l'agente dell'argentino , ha raggiunto l'accordo anche con l'Inter. Operazione chiusa in prestito oneroso a 2 ...

Lavoro meticoloso quello di Alessandro Lucci, agente di Correa pronto a trattare gli ultimi dettagli per il passaggio dell'argentino dall'Inter al Marsiglia ...