Dopo la morte di Prigozhin che futuro avrà il gruppo Wagner?

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 agosto 2023)ladel fondatore delYevgeny, a bordo dell’aereo precipitato nella regione di Tver in Russia in tanti si chiedono che fine faranno i suoi fedelissimi. Quelli che sono rimasti accanto a lui anchela clamorosa insurrezione (fallita) contro il Cremlino dello scorso 24 giugno. Chi è rimasto in Libial’appoggio di Mosca, chi è in Bielorussia sarà marginale Oggi il Corriere della Sera lancia alcune ipotesi suldei mercenari. L’indicazione probabilmente più interessante arriva dalla Libia, dove i mercenari russi operano almeno dal 2016 in sostegno al regime autonomo del generale Khalifa Haftar a Bengasi in contrapposizione a quello di Tripoli. Ieri, poche ore prima dello schianto aereo, è arrivato a ...