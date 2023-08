Don’t Worry Darling | nuovi dettagli sul litigio tra Florence Pugh e Olivia Wilde Spoiler | tutta colpa di Harry Styles

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ciak, si gira. A distanza di un anno emergonocirca ilavvenuto trae la registasul set del film “”. A ridosso della première mondiale avvenuta a Venezia in occasione della Mostra internazionale d’arte cinematografica, erano emersi i primicirca gli attriti tra le due attrici. Il portale World of Reel ha riportato quindi una nuova, ennesima, indiscrezione. Secondo un produttore presente sul set,spariva spesso da loro non facendosi trovare per parecchio tempo. Il motivo? Una possibile frequentazione tra(all’epoca ancora sposata con l’attore Jason ...

Le riprese diDarling , come emerso un anno fa prima della première mondiale che si è svolta a Venezia, sembra abbiano creato molta tensione tra Florence Pugh e la regista Olivia Wilde . Una nuova ...... il cinecomic dell'universo DC Black Adam con 'The Rock' Dwayne Johnson(che ha debuttato il 3 luglio), l'action con Gerard Butler The Plane (in arrivo dal 17 luglio), il distopicoDarling ...... il cinecomic dell'universo DC Black Adam con 'The Rock' Dwayne Johnson(che ha debuttato il 3 luglio), l'action con Gerard Butler The Plane (in arrivo dal 17 luglio), il distopicoDarling ...