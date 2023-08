Donna ricoperta di cioccolato La denuncia | “papà questo non è un paese dove potersi realizzare”

(Di giovedì 24 agosto 2023)di. Ladi una quindicenne: “non è un” Continua a far discutere la vicenda della, chediera stata posizionata al centro di un buffet di un Hotel di lusso, il «Voi Colonna Village» in Sardegna. La vicenda è stata commentata e condannata da Alessandra Todde, deputata nuorese e vicepresidente del M5S, che dice: «Episodio vergognoso, uno schifo». Laura Boldrini, presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani, scrive su Facebook: “Sei in vacanza con tua figlia adolescente, vai a goderti il fresco a bordo piscina nell’hotel e lì, sulla tavola ...

di cioccolato al buffet di dolci nell'hotel a Golfo Aranci Il manager milanese si trovava in vacanza con la figlia 14enne in Sardegna e alloggiava nell'hotel protagonista della ...Di righe per indignarci sul senso di opportunità e sul mancato rispetto di genere ne avremo un sacco dopo, qui sotto. Stavolta, come prima cosa, vorremmo invece dire che unadi cioccolato fondente è repellente. Pensare di esporla su un tavolo da buffet allestito a bordo piscina di un hotel di lusso, per invogliare chissà chi a chissà cosa è, prima di tutto,...... e davanti al buffet si sono trovati con l'imbarazzo della scelta: al centro di un buffet di dolci unanudadi cioccolato. Il cliente, una volta ripresosi dal trauma, si è lamentato ...

Una donna ricoperta di cioccolato col buffet dei dolci, la denuncia del manager in vacanza in Sardegna con la figlia ... Open

Un buffet in un hotel gallurese, con al centro della tavola una modella in costume da bagno ricoperta di cioccolato. È l’immagine che sta facendo il giro del web, diffusa il giorno di Ferragosto da Fe ...Nei progetti di chi ha organizzato quella festa di ferragosto, a bordo piscina, doveva essere l'effetto speciale della nottata.