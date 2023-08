Donald Trump vola ad Atlanta per consegnarsi alle autorità | «Mi arrestano perché ho avuto il coraggio di denunciare i brogli!» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 agosto 2023) L’ex presidente americanosi appresta adella Georgia, dove è stato formalmente incriminato per aver tentato di di sovvertire il risultato elettorale delle elezioni presidenziali del 2020, vinte da Joe Biden.ha lasciato in serata (il pomeriggio negli Usa) il suo golf club di Bedminster, nel New Jersey, per imbarcarsi per, dove19.30 ora locale (l’1.30 di notte in Italia) si presenterà al Fulton County Jail: dopo il disbrigo delle pratiche connesse – che questa volta potrebbero includere anche lo scatto della famigerata foto segnaletica –pagherà la cauzione stabilita nell’accordo tra il tribunale e i suoi legali, pari a 200mila dollari, e potrà tornare, almeno per ora, ...