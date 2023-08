‘Domenica al Museo’ | il 3 settembre ingresso gratuito per il Parco Reale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Il 3è Domenica al Museo. La Reggia di Caserta, patrimonio Unesco, aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che ha istituito una giornata digratis nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese. Gli Appartamenti Reali e il(Giardino inglese chiuso) saranno visitabili con biglietto. Il Complesso vanvitelliano, che ha accolto nelle ultime settimane decine di migliaia dipersone che hanno scelto la Reggia di Caserta come meta o tappa delle vacanze estive, si prepara per l’appuntamento settembrino delle giornate di gratuità. Come di consueto, una quota dei biglietti sarà destinataalla distribuzione online, l’altra a quella in sede. I titoli di accesso saranno disponibili su TicketOne ...