Domani le dimissioni di Luis Rubiales per il bacio rubato a Jenny Hermoso

(Di giovedì 24 agosto 2023) su Tg. La7.it - I primi a censurare quelnon consentito, sul palco della premiazione in Australia sono stati i media, con titoli in prima pagina che hanno quasi offuscato l'...

...il suo staff e i suoi fedelissimi (sono rimasti in pochi per la verità a difenderlo) che... senza esprimersi sulleo meno di Rubiales. Continua a leggere su Tg. La7.it - I primi a ...D omani, come scrivono diversi media iberici, il presidente della RFEF, Luis Rubiales, presenterà le. Rubiales avrebbe comunicato ai suoi più stretti collaboratori l'intenzione di lasciare ......il suo staff e i suoi fedelissimi (sono rimasti in pochi per la verità a difenderlo) che... senza esprimersi sulleo meno di Rubiales. Continua a leggere su Tg. La7.it - I primi a ...

Domani le dimissioni di Luis Rubiales per il bacio rubato a Jenny ... TGLA7

I primi a censurare quel bacio non consentito, sul palco della premiazione in Australia sono stati i media, con titoli in prima pagina che hanno quasi offuscato l'impresa delle calciatrici, poi la pol ...CAMPOBASSO – Consiglieri assessori o solo assessori Primiani del M5S ritorna sull’argomento e in una nota scrive “Il Consiglio regionale si è riunito due volte dal nuovo insediamento, finora solo per ...