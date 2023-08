(Di giovedì 24 agosto 2023) “” dalhaun: diventa virale la petizione di una giovane donna per chiedere dilesull’oblio oncologico. Ha raccolto quasi 27mila firme una petizione lanciata su Change.org da Lucia Palermo, una giovane donna originaria di Caserta, per chiedere dileche le hanno impedito di partecipare a unpubblico poiché haun. “In un certo qual senso leequiparano chi hauna un pregiudicato, e questo non è giusto” racconta la ragazza nel video-appello della petizione rivolta al governo e al Parlamento. Quindi racconta la sua storia. “Ho ...

... la diaspora elvetica si lamenta di esserein ambito di conti bancari. "Grazie all'OSE ... Il partito ha anche avuto un ruolo determinante nella riforma delle casse pensioni adottata...Leggi Ancheblog di Eretica Gpa reato universale, presidi negli ospedali: ecco come si svuota ...di comportamenti discriminatori dimostrarne l'assenza e non è invece la personaa dover ...La Cgil accoglie e sostiene l'appello lanciatopresidente di Arcigay di Ravenna, Ciro Di Maio, ... Ogni persona ha il diritto di vivere senza essereper le proprie idee, per l'...

Discriminata dal concorso perché ha avuto un tumore, "rivedere le norme" - Luce Luce

Prevede 4 diciture per il genere: «maschio», «femmina», «diverso» e «non specificato» e permette di cambiarlo con una dichiarazione all’anagrafe che diventa effettiva dopo tre mesi ...Ospite di ‘Morning news’ su Canale 5, Vannacci parla del suo libro. E sottolinea: “Le persone non sono tutte uguali, lo sono in dignità ma non nelle altre caratteristiche” ...