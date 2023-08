Sono e faccio il ministro della. Ho giurato di servire con fedeltà e onore lo Stato, le ...(Forza Italia) sta con Crosetto: 'Il libro non lo leggerò, impoverisce' Nella maggioranza c'è ...'Certo che rifarei quello che ho fatto , perché il ministro della, di tutti i cittadini italiani e di tutti i militari, doveva agire così. Non ho parlato e non ...(Forza Italia) sta con ...... rimosso dalla guida dell'Istituto Geografico Militare di Firenze dal ministro dellaGuido ... mentre dalla componente liberale del centrodestra " è il caso di Giorgiodi Forza Italia - e ...

Difesa: Mulè (Fi), 'usi obbedir tacendo mette d'accordo tutti' Il Tirreno