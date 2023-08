Dietrofront di Vannaci | salta l' evento di Ceglie | il motivo del rifiuto

Leggi su iltempo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Contrordine, il generale Roberto Vannacci non andrà più alla kermesse politica di Affaritalian, aMessapica, come annunciato nel pomeriggio di giovedì 24 agosto. "Non parteciperò a 'La Piazza'. Ero stato invitato un paio di giorni fa, in piena tempesta mediatica e non avevo avuto tempo per verificare di cosa si trattasse" ha dichiarato il militare al centro della bufera per le posizioni sostenute nel suo libro Il mondo al contrario che gli sono costate la rimozione dalla guida dell'Istituto geografico militare di Firenze e un procedimento disciplinare. Ma lo hanno fatto anche diventare, per molti sostenitori, un paladino della libertà di espressione e didel politicamente corretto. "Quando ho capito che la manifestazione, pur non configurandosi come un'attività politica in senso stretto, poteva essere caratterizzata anche come ...