Di Marzio | “Napoli al lavoro per Veiga Aggiornamenti su Zielinski | Lozano e Pafundi”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Gianluca Di, esperto di mercato, offre gli ultimisulle trattative del, inclusi i dettagli su Gabri. CALCIOMERCATO. Ilè al centro di numerose trattative di mercato. Gianluca Di, ha fornito gli ultimisulle mosse del club partenopeo attraverso lo speciale calciomercato di Sky Sport.: La trattativa con il Celta Vigo per Gabriè in corso, e ilsta lavorando sodo per chiudere l’accordo quanto prima. Il centrocampista spagnolo è un obiettivo chiave per il club, e le parti stanno cercando di risolvere gli ultimi dettagli.: Piotrè vicino al rinnovo contrattuale con il ...

...una soluzione con il Celta Vigo Ilnon ha intenzione di mollare la presa per Gabri Veiga e vuole trovare una soluzione con il Celta Vigo. Secondo quanto riportato da Gianluca Dii due ...Ultim'ora Gabri Veiga Il giornalista di Sky Sport Gianluca Dilancia una ultim'ora di calciomercato sulscrive: ' Si continua a cercare una soluzione alle problematiche emerse nella ...Come riportato da ' Gianluca Di', infatti, nella giornata di ieri l'affare è andato clamorosamente in stand - by per alcune problematiche legate al contratto del classe 2002. Ilcerca ...

SKY - Di Marzio: "Napoli e Celta Vigo lavorano per sbloccare Gabri ... Napoli Magazine

Gianluca Di Marzio attraverso lo speciale calciomercato in onda su Sky ha fatto il punto sul mercato del Napoli in questa sessione estiva.Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’ è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.