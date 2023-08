Detenuta tenta il suicidio bevendo candeggina | è grave

Leggi su tpi

(Di giovedì 24 agosto 2023) Paura nel carcere avellinese di Lauro, dove unahato di togliersi la vita ingerendo della. La 37enne è stata immediatamente soccorsa da altre recluse e dagli agenti in servizio nell’istituto irpino, una casa circondariale con custodia attenuata per madri detenute. La donna è stata trasportata in ospedale ad Avellino, dove è giunta un codice rosso. Le sue condizioni sono ritenute gravi. Nelle scorse settimane hanno destato scalpore i suicidi di due donne, a poche ore una dall’altra, nel carcere delle Vallette di Torino. Le doppia tragedia aveva spinto il ministro della Giustizia Carlo Nordio a visitare il pentitenziario torinese promettendo di riadattare le caserme per alleviare il problema del sovraffollamento delle carceri. “Lo Stato non abbandona nessuno”, aveva detto l’ex magistrato durante la visita, ...