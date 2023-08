Detenuta fuori pericolo dopo tentato suicidio | ma i sindacati attaccano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiÈladi 39 anni (non 37 come riferito in precedenza) che stamattina hadi togliersi la vita ingerendo candeggina nel carcere di Lauro, istituto a custodia attenuata per detenute madri in provincia di Avellino. La donna, ricoverata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Avellino, è stata sottoposta a lavande gastriche e resterà sotto osservazione per le prossime 48 ore. La donna, di origini pugliesi, è in carcereuna condanna passata in giudicato a sei anni e tre mesi di reclusione per rapina. “È la spia del grave malessere psicologico delle madri detenute, nonostante condizioni detentive ben lontane da quelle che si vive negli istituti ordinari”, commenta Samuele Ciambriello, garante regionale della Campania delle persone ...