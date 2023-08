Deschamps | «Il campionato arabo diventerà più competitivo | lo guardo in tv»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 agosto 2023) Didierha parlato a l’Equipe della Nazionale francese, che potrebbe qualificarsi a Euro 2024 già il 7 settembre. A proposito della situazione di Kylian Mbappé fino a poco fa. «La situazione che era complicata si è normalizzata. Tanto meglio. Sarebbe comunque venuto in Nazionale a settembre». Lo hai spinto a giocare di nuovo o a riavvicinarsi al Psg? «No, non mi faccio coinvolgere. Non è il mio ruolo. Scambio parole con lui, come con altri giocatori, ma questa è la loro carriera. Non sono un consulente. Al massimo do loro un’opinione se me la chiedono. Certo, essere in pieno possesso dei propri mezzi senza poter giocare con il club, sarebbe stato impossibile.» Il suo futuro deve essere risolto prima dell’inizio della preparazione? «Non necessariamente. Non credo che ci sia il rischio di perdere energie. Per far perdere la tranquillità a Kylian… Colui che lo ...