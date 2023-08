DeSantis in difficoltà | Hailey brilla | Trump in testa Gramaglia sul dibattito repubblicano

Leggi su formiche

(Di giovedì 24 agosto 2023) La città di Milwaukee, nel Wisconsin, ha ospitato lo scorso 23 agosto il primotra i candidati alla nomination presidenziale per il Grand Old Party. Hanno partecipato “soltanto” in otto: due candidati non sono stati invitati poiché non in grado di soddisfare i requisiti richiesti, mentre un altro – l’ex presidente Donald– ha rifiutato l’invito alla partecipazione, suscitando curiosità e dubbi. A rispondere a quelli di Formiche.net si è prestato Giampiero, giornalista ed esperto di politica statunitense. Al primoper la nomination repubblicana alla corsa presidenziale hanno partecipato in 8 candidati. Tra questi non c’era Donald, che secondo i sondaggi mantiene fermamente il primo posto, con uno scarto abbastanza elevato. Crede cheabbia ...