Denon ha un nuovo sintoamplificatore di rete per la musica e i giochi È il DRA-900H da 145 W per canale

... 80W per canale e fino a 5.2.2 canali per le tracce in Dolby Atmos/DTS:X IlAVR - X2800H è ... Questomodello andrà a sostituire l' AVR - X1700H di due anni fa e si tratta ancora una volta di ...ha infatti dotato iltrio di ampli di tutta la connettività necessaria per film e giochi, compresi tre ingressi HDMI compatibili con il 4K e altri tre che supportano l'8K, un'uscita HDMI ...... 80W per canale e fino a 5.2.2 canali per le tracce in Dolby Atmos/DTS:X IlAVR - X2800H è ... Questomodello andrà a sostituire l' AVR - X1700H di due anni fa e si tratta ancora una volta di ...

Denon ha un nuovo sintoamplificatore di rete per la musica e i ... DDay.it

Questo nuovo modello andrà a sostituire l’AVR-X1700H di due anni ... Al momento l’AVR-X1800H non compare sul sito ufficiale di Denon (nemmeno su quello giapponese) e immaginiamo che sarà disponibile ...