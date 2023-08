Demme ha cambiato idea | non vuole più andare all’Hertha Berlino Bild

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 agosto 2023)nonpiù. Lo scrive il quotidiano tedesco. Non si trasferirà a. Il club e il centrocampista erano in trattative da settimane. Apparentemente senza successo. Il motivo? Il pessimo inizio di stagione dell’Hertha (che milita in Serie B): zero punti e zero gol dopo tre partite. Questo avrebbe convinto il centrocampista del Napoli a non trasferirsi.sarebbe dovuto essere una figura chiave per l’Hertha soprattutto dal punto di vista della solidità difensiva. Scrive lache questo compito somiglia più a una missione suicida, cosa che l’ex Lipsia evidentemente nonfare. Scrive lache non filtra più ottimismo. Il centrocampista ha un ...