De Laurentiis cambia tutto | bloccata la cessione dell’azzurro

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il Napoli del presidente Aurelio Deblocca il trasferimento di un calciatore azzurro. La vicenda legata a Gabri Veiga hato i piani del Napoli di Aurelio De. Dopo la pista sfumata per il centrocampista spagnolo del Celta Vigo, il club partenopeo ha dovuto rivedere la propria strategia sul mercato. L’obiettivo è trovare un nuovo centrocampista di alto livello per rinforzare la squadra guidata da mister Rudi Garcia. Il Napoli blocca ladi un azzurro Il mancato trasferimento di Gabri Veiga ha avuto un effetto a catena sulle operazioni di mercato del Napoli. Il club si è visto costretto a bloccare temporaneamente ladi un un calciatore azzurro, Gianluca Gaetano. Il giovane centrocampista, che mostrava interesse a trasferirsi all’Empoli per avere più ...