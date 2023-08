Dalla Lazio sono sicuri | la rivelazione su Zielinski

(Di giovedì 24 agosto 2023) Le parole del neo direttore sportivo dellasul caso, con un’importante rivene sul Napoli. Associare le parole calciomercato e Napoli, ad oggi, equivale indubbiamente a parlare di Gabri Veiga. Il centrocampista del Celta Vigo infatti, dopo oltre un mese di trattativa, ha gelato il Napoli preferendo agli azzurri la destinazione Al-Ahli. Club arabo che dunque trova la propria rivincita dopo il caso, cercato a lungo proprio dai sauditi prima di prendere definitivamente la decisione in merito alla propria permanenza all’ombra del Vesuvio. Permanenza che, oltre alla minaccia Al-Ahli, ha rischiato di essere messa in discussione anche da un altro club si Serie A. Non è infatti un mistero che laabbia più volte tentato di affondare il colpodurante ...

TMW - SPAL, in arrivo Bertini dalla Lazio: prestito con opzione di riscatto TUTTO mercato WEB

Il Monza ha chiuso per Jean-Daniel Akpa-Akpro con la Lazio. Secondo quanto riferito da Sky, il centrocampista ivoriano si trasferirà in prestito ...Angelo Fabiani, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo direttore sportivo della Lazio, ha confermato l’interesse dei biancocelesti per Piotr Zielinski.