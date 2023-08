Dalla fiera ai fuochi | Castione festeggia sant’Alessandro

Le soluzioni presenti ine che presto arriveranno sul mercato sono tre, per tre fasce differenti,TUF Gaming Z790 - Pro Wifi alla ROG Maximus Z790 Dark Hero , passando per la ROG Strix ......TIM che hanno riconnesso nel più breve tempo possibile le persone e i territori afflitti... Una mostra visitatissima, all'interno delladi Rimini realizzata grazie agli scatti di Rosa ...... che, insieme al Consorzio Agrario di Parma, collabora all'evento organizzatoPro Loco di ... Tra le novità ospitate dall'edizione 2023 dellasi ricordano anche l'elezione di Miss Emilia il ...

2° edizione della Fiera dell'Agricoltura della Città di Mirano Comune di Mirano

Festa del Cotechino a Pianello e Grande Fiera d'Agosto per chiudere in bellezza l'estate 2023 in Valtidone. Appuntamento sabato 26 e domenica 27 a ...L'edizione numero 350 della Fira di Sdaz a Sasso Marconi si svolgerà dall'8 al 10 settembre. Aperto il concorso fotografico e le iscrizioni alla cena a lume di candela in programma l'8 settembre. Prem ...