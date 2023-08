Dal cristianesimo al cristianismo | ce n’è traccia anche in Vannacci

Leggi su formiche

(Di giovedì 24 agosto 2023) Anni fa mi capitò di intervistare Alberto Moravia che verso la fine del nostro colloquio mi disse: “Dice che mi contraddico? Sì, mi contraddico”. Me ne sono ricordato leggendo il libro del generalee questo mi ha incuriosito. Lui scrive di amare la famiglia tradizionale perché “se il Creato e la naturale evoluzione dell’uomo ha portato nella quasi totalità delle terre emerse alla costituzione di un nucleo familiare formato da uomo, donna e figli – con le dovute declinazioni del modello – non possiamo invocare le rare eccezioni a questa evidente realtà per affermare che la famiglia naturale non esista”. Dunque per lui, come per la Chiesa, esiste una legge naturale, che è cosa buona, da seguire. Eppure quando parla di ambiente la natura diventa matrigna: “In verità, la Natura se ne frega del bene e del male! Questi due principi regolano la vita umana e sono alla ...