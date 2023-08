“Dai | ma è davvero lui?” Mauro Repetto | rivelazione choc a 19 anni dall’addio agli 883 | com’è diventato e cosa fa oggi

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 24 agosto 2023) Che fine ha fatto, ex componente degli 883 al fianco di Max Pezzali? Lo storico gruppo raggiunse un successo strepitoso con singoli diventati intramontabili come “Che fine ha fatto l’uomo Ragno?” o “Sei un mito” e “Ma perché”. Tutto sembrava andare a gonfie vele, poi però improvvisamente, nell’aprile del 1994, il sodalizio si è sciolto.ha deciso di dire basta, lasciando il collega Max Pezzali, che da allora ha iniziato una carriera importante come solista, con queste parole “Lunedì vado a Miami e non so se torno”.è successo? Come sono andate veramente le cose? Tanto è stato scritto, ma adesso a dare la sua versione è proprio. Il prossimo 19 settembre esce infatti per Mondadori “Non ho ucciso ...