Da Gene Gnocchi a Paola Turci al PeM Festival 2023 diretto da Enrico Deregibus | ecco tutto il programma

(Di giovedì 24 agosto 2023) SAN SALVATORE MONFERRATO – Il “PeM!– Parole e Musica in Monferrato” diventa maggiorenne. Quella che prenderà il via il 29 agosto sarà infatti la 18a edizione della rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni. E diciotto saranno anche gli eventi che fino all’8 ottobre si snoderanno su dieci comuni, a partire dal capofila San Salvatore Monferrato, con la direzione artistica del giornalista. Un cartellone variegato,a ingresso gratuito, che tocca la musica ma anche la letteratura, lo spettacolo, la società. Uno sguardo all’arte e alla cultura inrale. Ci saranno personaggi di rilievo come, Manuel Agnelli, Mauro Pagani, Matteo Bordone, Guido Catalano, Flaco Biondini; un ...

E' stato presentato in Provincia, a Palazzo Ghilini, uno dei festival musicali e culturali più importanti che si tiene da 18 anni in diversi Comuni della Provincia di Alessandria