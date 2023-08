Cristina Seymandi | “Per recuperare i miei effetti personali è servita la polizia”

(Di giovedì 24 agosto 2023)prende carta e penna e invia una lettera al “Corriere della Sera”. La missiva contenente alcune precisazioni in

La storia d'amore e tradimenti tra Segre esi arricchisce di un nuovo capitolo. Continua il botta e risposta attraverso i media dei due ex fidanzati. Tocca aadesso svelare nuovi ...commentatorna a parlare a 'Zona Bianca' dopo il caso dell'estate che l'ha vista coinvolta insieme a Massimo Segre , il noto banchiere di Torino che l'ha lasciata durante una festa con un ...Ma oggi èa rubare la scena. Dal Vietnam dice: "Devo correggere una narrazione non genuina...". Su cosa I soldi, prima di tutto. "Non risponde assolutamente al vero l'affermazione ...

Cristina Seymandi e la fine della storia con Massimo Segre: «È servita la polizia per recuperare le mie cose. Avrei fatto ... Open

L'imprenditrice fa chiarezza sulla separazione dal banchiere Massimo Segre e su quanto avvenuto successivamente alla rottura ...Cristina Seymandi: «I tradimenti Chi è senza peccato scagli la prima pietra». In un messaggio audio l’imprenditrice chiarisce alcune circostanze sulla sua vicenda sentimentale.