Cristiano Ronaldo è impazzito? Occhio al braccio | tam tam dall' Arabia | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Con la maglia dell'Al-Nassr, dopo aver trionfato nella Coppa dei Campioni araba per club,è riuscito a qualificarsi a inizio settimana alla fase a gironi della Champions asiatica. La sua squadra è riuscita in una fantastica rimonta, durante la quale ci sono stati dei momenti di grande tensione tra il campione portoghese e l'arbitro. La squadra di CR7 stava perdendo nell'AFC Champions League contro il Shabab Al Ahli Dubai — incredibilmente qualificato fino all'88' della partita — prima di riuscire a capovolgere il risultato per 4-2, con i gol di Al Ghanam, Talisca e Brozovic., quelalzato nel terzo gol diventato virale Ma non solo, dato che un altro episodio è diventato virale post-match. In occasione del terzo gol, quello di Anderson Talisca, infatti, ...