Criscitiello | «Samardzic? Pimenta poco credibile! Se Marotta chiama…»

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il casofa ancora discutere, soprattutto dopo il botta e risposta tra il padre agente del serbo e la, incalzato da un telespettatore, torna sull’argomento attaccando ancora una volta il club nerazzurro LAVORO FATTO BENE – Lazarè il caso per eccellenza di questa sessione di calciomercato. Il suo mancato arrivo all’Inter fa ancora discutere, soprattutto dopo l’intervista del padre-agente rilasciata a Sportitalia. Micheleinsiste: «Quello che la gente non capisce è che si va a fondo della notizia e il giornalista mette in bocca all’intervistato delle cose registrate, il lavoro non è stato fatto bene, di più. Se poi dobbiamo fare i tifosi, a mio avviso è sbagliato. L’intervista è venuta bene perché è dettagliata e registrata». ERRORI – ...

E' forse anche per questo che Micheleha reagito in maniera scomposta alla fine dell'affare tra Inter e Udinese per. Queste le sue parole a SportitaliaMicheleci è andato giù pesante sull' Inter in merito al caso, che in effetti è stata una vicenda al limite del grottesco. Il direttore di Sportitalia , riporta InterNews24 , ha ...Caso- Inter, secondo quanto riferisce Micheleil papà, nonchè agente del calciatore, ha fatto inserire nella trattativa un terzo agente che da ora parla con l'Inter. Caso...

Inter, Criscitiello: “Samardzic, l’Udinese non lo riprende. 24/48 ore, si chiuderà così” fcinter1908

Il mercato è sulla via della chiusura, manca poco al primo di settembre. Michele Criscitiello ha dato un giudizio sul lavoro estivo dell’Inter su Tutti Convocati. GIUDIZIO – Michele Criscitiello non r ...Ai microfoni di Radio 24, il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha parlato della situazione burrascosa legata ad una trattativa saltata.