Crepet sui social | “Sembrerebbero una democrazia ma non è così Prima di tutto vengono le competenze”

(Di giovedì 24 agosto 2023) "Io non pettino le persone per il verso del pelo, non le consolo. Mi sbalordisco dell’imbecillità della gente quando pensa che se i figli non hanno fatto le 7 di mattina ubriachi non sono “à la page“, che costruirsi un futuro è faticoso, come se l’unica cosa sensata della vita fosse dilapidare un capitare ereditato.questo non ha un senso. E a questo mi ribello, come uomo, professionista, intellettuale". L'articolo .