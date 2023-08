Covid | protezione vaccino dura meno se è carente vitamina D | lo studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos Salute) - La carenza diD si associa ad unatura risposta anticorpale alla vaccinazione anti-. Questo il risultato principale di unoretrospettivo pubblicato ieri sulla rivista internazionale 'Endocrine' da un gruppo di ricercatori del San Raffaele di Milano. La ricerca condotta su una coorte di più di 100 operatori sanitari ha infatti evidenziato come chi aveva valori diD nel sangue inferiori a 20 ng/ml, cioè la soglia comunemente utilizzata per definire la carenza ormonale diD, mostrava un calo significativo, rispetto ai soggetti con normaleD, dei valori anticorpali tra il quinto e il nono mese dalla fine del primo ciclo vaccinale anti-. A ...