Costa Vescovato Alessandria | un bambino di 9 anni muore per una puntura di calabrone

(Di giovedì 24 agosto 2023) commenta A) untedesco di 9è morto per shock anafilattico causato da unadi. Ilera in vacanza con la famiglia (padre, madre la ...

commenta A(Alessandria) un bambino tedesco di 9 anni è morto per shock anafilattico causato da una puntura di calabrone . Il bambino era in vacanza con la famiglia (padre, madre la sorella di 6 ...Un bambino di 9 anni, proveniente da Norimberga, in Germania, è morto questa mattina a, in provincia di Alessandria, dopo essere stato punto da un calabrone. A riportarlo è La Stampa . I fatti Il piccolo, quando è stato punto dall'insetto, si trovava in vacanza con i ...Punto da un calabrone mentre era in vacanza con i genitori a, è morto per shock anafilattico un bambino tedesco di 9 anni. E' accaduto nella zona della Cooperativa Valli Unite dove la famiglia del ragazzino era alloggiata. Da Norimberga erano ...

Alessandria, bambino punto da un calabrone va in shock anafilattico e muore Sky Tg24

A Costa Vescovato (Alessandria) un bambino tedesco di 9 anni è morto per shock anafilattico causato da una puntura di calabrone. Il bambino era in vacanza con la famiglia (padre, madre la sorella di 6 ...TORTONA – È un autentico dramma quanto si è consumato nei giorni scorsi nel tortonese, a Costa Vescovato, dove un bambino di soli 9 anni, è morto in seguito alla puntura di un calabrone. Il piccolo ...