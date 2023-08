Cosa sappiamo della morte di Yevgeny Prigozhin | Trovato il cellulare L’annuncio su Telegram | «Identificato il corpo»

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sembra quasi non esserci più ombra sulladi, a due mesi esatti dal mancato golpe su Mosca. Alle ore 18.22 di Mosca ieri il suo jet privato,L’Embraer Legacy 600 con numero di RA-02795, in volo da Mosca a San Pietroburgo è precipitato nella regione di Tver, trecento chilometri a Nord-Ovestcapitale. Abbattuto dalla contraerea russa, ha accusato Greyzone, canalevicino alla compagnia Wagner, con tanto di video. Secondo il Financial Times il volo sarebbe stato abbattuto dal sistema missilistico antiaereo russo. Nello schianto sono stati rilevati 10 corpi e sono stati portati in obitorio per l’esame autoptico. Il Mosca Times ha riferito che il telefono del fondatoreè statosul luogo dell’incidente. Unian, che ...