Corridoio Vasariano a Firenze | al via ripulitura delle colonne

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 24 agosto 2023)(ITALPRESS) – In seguito alla conclusione degli accertamenti condotti dai carabinieri, le Gallerie degli Uffizi hanno dato il via questa mattina alle operazioni die ripristino della superficie dei pilastri del, vandalizzato ieri e imbrattato con la scritta DKS 1860. I lavori, seguiti direttamente dagli architetti del complesso museale, dureranno alcuni giorni. Circa 10.000 euro l’ammontare della spesa per riparare il danno arrecato al monumento, calcolano i tecniciGallerie degli Uffizi: “Ci costituiremo parte civile – spiega il direttore Eike Schmidt – e chiederemo ai responsabili non solo questa somma, ma in base al Codice Urbani anche il danno per la pubblicità non autorizzata di un marchio commerciale, quello della scritta, quantificabile in base al ...