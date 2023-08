Correa in chiusura al Marsiglia | quanto incassa l’Inter

313 L'Inter sta lavorando con forza alla cessione di Joaquin. L'attaccante argentino è da inizio mercato uno dei principali indiziati a dire addio alla ... IN- Con il club francese si ...al Marsiglia . Milan, Ekitike o Broja . Napoli, per Veiga si può ancora fare . Lazio, ecco ... La notizia del giorno è senza dubbio ladell' Atalanta per Zapata , che dunque non vestirà ...Il Bayern Monaco non ha ancora liberato Benjamin Pavard, ma l'Inter e Inzaghi, dopo lasull'affare, contano di averlo a Milano entro venerdì. Tancredi Palmeri , giornalista ...che esca. ...

Inter-Marsiglia, Correa in chiusura: la formula | Primapagina ... Calciomercato.com

Correa lascia l’Inter e va al Marsiglia! Accordo raggiunto per la cessione dell’attaccante argentino, che ha profondamente deluso. L’annuncio e la data delle visite mediche arrivano da Di Marzio. IN C ...Il calciomercato dei nerazzurri vede una nuova uscita dalla Pinetina: Joaquin Correa al Marsiglia. Tutti i dettagli.