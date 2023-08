Corea del Nord | secondo tentativo di lancio di un satellite spia | fallito

Leggi su zon

(Di giovedì 24 agosto 2023)lo scorso maggio il primo: ilera finito nel mare a ovest delladel Sud, facendo scattare allarmi di evacuazione sia indel Sud che in Giappone. L’agenzia di stampa ufficiale di Pyongyang Kcna ha reso noto che anche ildelladeldi mettere in orbita un. Inoltre, l’agenzia ha assicurato che “non si tratta di un problema serio. La missione è fallita a causa di un errore nel sistema didi emergenza durante la terza fase del volo”,la Kcna. Ilsarà tentato nuovamente in ottobre. Il premier giapponese Fumio Kishida ha ...